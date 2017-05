Auch Euroleague boykottiert FIBA-Kalender

Samstag, 20.05.2017

"Als die NBA gesagt hat, dass sie ihren Spielern nicht erlaubt, zur Nationalmannschaft zu reisen, hat niemand etwas gesagt. Wir haben nichts anderes gemacht als zu wiederholen, was wir bereits vor 18 Monaten gesagt haben. Der neue FIBA-Kalender wird nicht in unserem berücksichtigt werden", sagte Bertomeu in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport am Rande des Final-Four-Turniers der Euroleague.

Die Position der Euroleague habe sich dabei "nicht verändert. Wir werden versuchen, den EuroCup-Spielern zu erlauben, ihre Nationalmannschaften zu unterstützen. Im EuroCup gibt es weniger Spiele, aber in der Euroleague ist das nicht möglich."

Der Präsident der italienischen Basketball-Federation, Gianni Petrucci, hatte im Vorfeld Spielern, die eine Teilnahme an Länderspielen verweigern, mit Sanktionen gedroht.

Bertomeu antwortete darauf: "Wenn die erste Antwort direkt Sanktionen sind, dann zeigt das nur, dass es keine Absichten gibt, das Problem mit Gesprächen zu lösen. Wenn man ohne die besten Spieler mit der National-Mannschaft antritt, betrügt man die Fans und zeigt, dass es an Respekt für die National-Teams fehlt."

