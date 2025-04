Ski Alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Riesenslalom der Herren in Beaver Creek im TV und Livestream?

Im Rahmen des Ski-Weltcups findet heute der Riesenslalom der Herren in Beaver Creek statt. Wir liefern Euch die Infos zur Übertragung.

Am heutigen Sonntag, den 8. Dezember, findet in Beaver Creek in Colorado (USA) der Riesenslalom der Herren statt. Wegen der Zeitverschiebung geht der erste Lauf um 19 Uhr deutscher Zeit und der zweite um 21 Uhr deutscher Zeit los.

Eigentlich wäre heute auch ein Riesenslalom der Frauen im kanadischen Mont-Tremblant geplant gewesen. Das musste jedoch aufgrund von Schneemangel abgesagt werden.

SPOX verrät, wer das heutige Rennen live zeigt.