Der DSV darf sich über seine ersten Medaille bei der Nordischen Ski WM freuen. Skispringerin Selina Freitag schnappte sich Silber.

Skispringerin Selina Freitag hat bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim Silber im Einzelwettkampf von der Normalschanze gewonnen und damit die erste Medaille für den Deutschen Skiverband (DSV) bei den Titelkämpfen in Norwegen geholt. Die 23-Jährige aus Aue musste sich am Freitag nur der Slowenin Nika Prevc geschlagen geben.