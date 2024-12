"Ich denke, das war der perfekte Start": Lindsey Vonn feiert gelungenes Comeback im Ski-Weltcup

Speed-Queen Lindsey Vonn feiert beim Super-G in St. Moritz ein sehr gelungenes Comeback im Weltcup - 2141 Tage nach ihrem bislang letzten Rennen.

Lindsey Vonn winkte gelöst ins Publikum und strahlte mit der Sonne in St. Moritz um die Wette. Das Lächeln wollte der einstigen Speed-Queen gar nicht mehr aus dem Gesicht weichen, so groß war die Erleichterung nach ihrer Rückkehr in den alpinen Ski-Weltcup - ganze 2141 Tage nach ihrem bislang letzten Rennen. Zum ganz großen Wurf hatte es nicht gereicht, doch wer hatte das schon erwartet? Vonn freute sich bei Kaiserwetter im Engadin auch über Rang 14 wie eine Schneekönigin.

"Ich denke, das war der perfekte Start", sagte die 82-malige Weltcupsiegerin zufrieden bei Eurosport: "Es fühlt sich so gut an, wieder die Nerven, die Schmetterlinge und das Adrenalin zu haben und sich selbst zu pushen". Dabei hatte sich Vonn nach fast sechs Jahren Pause auch erst wieder an den Weltcup-Zirkus gewöhnen müssen, wie sie zugab. "Ich war ein bisschen gestresst", sagte sie mit einem Lächeln: "Das hatte ich schon lange nicht mehr."