Auch die für Sonntag geplante zweite alpine Weltcup-Abfahrt der Männer am Matterhorn ist abgesagt worden. Wie schon am Vortag verhinderten konstant starker Schneefall und Wind eine Austragung in Zermatt-Cervinia, wie der Weltverband FIS am frühen Sonntagmorgen mitteilte.