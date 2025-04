Alexander Zverev vs. Cameron Norrie heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Australian Open im TV und Livestream?

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale der Australian Open auf den Briten Cameron Norrie. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Alexander Zverev will seine Reise bei den Australian Open fortsetzen. Der Hamburger muss im Achtelfinale gegen den Briten Cameron Norrie ran. Die beiden stehen sich am Montag, den 22. Januar, in der Früh um frühestens 6 Uhr deutscher Zeit in der Margaret Court Arena in Melbourne, Australien, gegenüber.