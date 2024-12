Mehr Interceptions als Touchdowns: Die Chiefs sind unschlagbar - aber Mahomes macht das MVP-Rennen spannend!

Kansas City eilt weiter von Sieg zu Sieg - aber Mahomes' Statistiken erinnern an den alternden Peyton Manning. Die Erkenntnisse aus Week 7.

Außerdem dabei: Die NFL-Saison ergibt endlich wieder Sinn, Deshaun Watson bekommt jede Menge Häme ab - und Amon-Ra St. Brown lässt Kritik an sich abprallen. Die Verlierer der Woche hausieren derweil in New York und New England. Alles Wichtige zum Spieltag.

Hier geht es zu allen Spielberichten von Week 7