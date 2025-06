"Total daneben": Josh Hart von den New York Knicks verteidigt entlassenen Coach Tom Thibodeau

Überraschend musste der Trainer der Knicks nach der Saison gehen. Ein Ex-Spieler legt sich nun mit den Kritikern an.

Tom Thibodeau ist zwar nicht mehr Cheftrainer der New York Knicks, aber einer seiner Spieler, Josh Hart, hegt weiterhin große Sympathie für ihn.

Hart hat kürzlich auf seinem X-Account einen Beitrag gepostet, in dem er gegen die Kritiker feuerte, die sich über die Entlassung von Thibodeau gefreut hatten: "An alle, die Müll über Thibs erzählen: Das ist total daneben. Es wurde eine neue Richtung eingeschlagen, aber ihr solltet das wertschätzen, was er für das Team und den Verein geleistet hat", schrieb er.

Thibodeau ist als Trainer mit Sicherheit nicht perfekt und hat sich einige der Kritik, die er im Laufe der Jahre zu hören bekamn, sicherlich verdient. Ob es nun die hohen Einsatzzeiten für seine Starspieler in unwichtigeren Saisonphasen, sein mangelndes Vertrauen in seine Bankspieler oder seine manchmal fehlenden Adjustments während der Spiele waren – Thibodeau hatte seine Zweifler.

Allerdings führte er die Knicks auch zu ihrer besten Saison seit der Patrick-Ewing-Ära.

Nachdem er das Team vor der Saison 2020/21 übernommen hatte, erreichte Thibodeau eine Bilanz von 400-226 in der regulären Saison, wobei die Knicks zum ersten Mal seit 1994/95 zwei Saisons in Folge mit mehr als 50 Siegen verbuchen konnten.

Towns-Deal bringt die Knicks weiter

New York war in den beiden vorangegangenen Spielzeiten jeweils im Halbfinale der Eastern Conference ausgeschieden. Doch die Verpflichtung von Karl-Anthony Towns änderte alles: Die Knicks schockten in der laufenden Saison den amtierenden Meister Boston Celtics und setzten sich in sechs Spielen durch.

Vielleicht wäre ein weiteres Jahr mit Thibodeau das Beste für diesen Kader gewesen. Es gab Positives in New York - auch wenn die Niederlage im Eastern-Conference-Finale gegen die Indiana Pacers schmerzte.

Hart ist ein bei den Fans respektierter der Spieler, der sich mit dem Kommentar bei einigen Knicks-Anhängern nicht beliebt machen dürfte. Doch er hat natürlich das Recht, seinen Ex-Trainer zu verteidigen.