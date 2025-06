"Blocked by James" und ein historischer Finals-Fluch! Der Mythos "Game 7" in den NBA Finals vor Indiana Pacers vs. Oklahoma City Thunder

"Game Seven." Die Pacers und OKC bescheren den NBA-Fans die schönsten Worte des US-Sports. Ein Rückblick in die Finals-Geschichte.

"Es sind die besten Wörter, die es im Sport gibt: Game Seven." Kaum ein Satz steht so sehr für Bill Russell wie dieser. Denn kein NBA-Spieler verkörperte jemals wieder den Erfolg in den sogenannten Elimination Games wie die 2022 im Alter von 88 Jahren verstorbene Legende. Es ist kein Wunder, warum der elfmalige NBA-Champion so einen Narren an diesen Nailbiter-Spielen gefressen hatte. Er hatte sie halt in allen zehn Fällen als Sieger verlassen.

Doch seit Anfang des Jahrtausends sind sie rar geworden, diese Bill-Russell-Momente in den Finals der NBA. Gerade einmal viermal ging es seit Beginn des neuen Milleniums in ein entscheidendes Spiel 7. Beim letzten Mal wurde es historisch, atemberaubend und episch.

Vor dem 20. Spiel 7 in der Geschichte der NBA Finals blicken wir auf alle vorangegangenen Duelle und besonders ikonische individuelle Leistungen zurück.

NBA-Finale 1951: Knicks vs. Royals

Endstand Royals 79, Knicks 75 Austragungsort Edgerton Park Arena, Rochester, New York Bester Werfer in Spiel 7 Arnie Risen (24)

Das erste Spiel 7 in der Geschichte der NBA-Finals wurde 1951 in Rochester ausgetragen, als die Royals – heute bekannt als Sacramento Kings – die Knicks besiegten und ihren ersten Meistertitel holten. Wäre Spiel 7 anders ausgegangen, würden sich die Knicks völlig zu Recht wohl bis heute mit der größten Aufholjagd der NBA-Geschichte rühmen, die alles verändert hätte. Die Knicks lagen schließlich schon aussichtslos mit 0:3 zurück, ehe sie drei Spiele in Folge gewannen und ein Spiel 7 erzwangen. Doch das Rendezvous mit den NBA-Geschichtsbüchern fiel aus.

NBA-Finale 1952: Knicks gegen Lakers

Endstand Lakers 82, Knicks 65 Austragungsort Minneapolis Auditorium, Minneapolis, Minnesota Bester Werfer in Spiel 7 George Mikan (22)

Die Knicks kamen 1952 zurück und hatten die Chance, ihre Niederlage in Spiel 7 von 1951 hinter sich zu lassen, aber sie erzielten in diesem alles entscheidenden Spiel mit Abstand ihre niedrigste Punktzahl der gesamten Serie. Die Lakers gewannen jedes Viertel und hielten New York im dritten Quarter bei acht Punkten. George Mikan führte Minneapolis mit 22 Punkten und 19 Rebounds zu einem komfortablen Sieg.

NBA-Finale 1954: Lakers gegen Nationals

Endstand Lakers 87, Nationals 80 Austragungsort Minneapolis Auditorium, Minneapolis, Minnesota Bester Werfer in Spiel 7 Jim Pollard (21)

Wie schon 1952 lagen die Lakers in den NBA Finals dreimal in Führung, ließen ihren Gegner jedoch jedes Mal ausgleichen. Die Nationals, die heute als 76ers spielen, erzielten in der zweiten Hälfte von Spiel 7 16 Punkte mehr als in der ersten Hälfte, doch das reichte nicht aus, um die Lakers ernsthaft in Bedrängnis zu bringen, und Minneapolis gewann seinen fünften NBA-Titel in sechs Jahren.

1955 NBA Finals: Pistons vs. Nationals

Endstand Nationals 92, Pistons 91 Austragungsort Onondaga War Memorial, Syracuse, New York Bester Werfer in Spiel 7 Larry Foust (24)

Ein Jahr nach der bitteren Niederlage in Spiel 7 gegen die Lakers drehten die Nationals den Spieß um und setzten sich beim Showdown mit nur einem Punkt Vorsprung gegen die Fort Wayne Pistons durch. George King sicherte den Sieg mit einem Freiwurf zur Führung, gefolgt von einem Steal.

NBA-Finale 1957: Hawks vs. Celtics

Endstand Celtics 125, Hawks 123 (2OT) Austragungsort Boston Garden, Boston, Massachusetts Bester Scorer in Spiel 7 Bob Pettit (39)

Die Geburtsstunde von "Mr. Game 7" Russell: Die Hawks, angeführt von Bob Pettit, und die Celtics lieferten sich eine atemberaubende Finals-Schlacht. Das entscheidende Spiel war vielleicht der krasseste Finals-Thriller der NBA-Geschichte, in dem die Hawks zwei Verlängerungen erzwangen, Pettit jedoch einen Wurf in letzter Sekunde verfehlte, der das Spiel in die dritte Verlängerung gebracht hätte. 1957 war das einzige NBA-Finale, in dem es in Spiel 7 zu mehreren Verlängerungen kam. Bill Russell fischte übrigens bei diesem Sieg 32 Rebounds, während Tom Heinsohn 37 Punkte und 23 Rebounds verbuchte.

NBA-Finale 1960: Hawks gegen Celtics

Endstand Celtics 122, Hawks 103 Austragungsort Boston Garden, Boston, Massachusetts Bester Werfer in Spiel 7 Frank Ramsey (24)

Die dritte von vier Finals-Serien zwischen den Celtics und den Hawks. St. Louis lag nie in Führung, antwortete stattdessen immer wieder auf eine Niederlage. In Spiel 7 aber wurde es dann kein Drama wie drei Jahre zuvor. Boston fuhr dank eines dominanten zweiten Viertels einen komfortablen Sieg ein, um den dritten Meistertitel der Franchise in vier Jahren zu holen.

NBA-Finale 1962: Lakers vs. Celtics

Endstand Celtics 110, Lakers 107 (OT) Austragungsort Boston Garden, Boston, Massachusetts Bester Scorer in Spiel 7 Elgin Baylor (41)

Der Beginn des legendären Finals-Fluchs von Jerry West und einer Jagd, die erst 1972 ihr Happyend fand. L.A. führte schon mit 2:1 und 3:2 in der Serie, bevor sie die Celtics wieder zurück ins Spiel kommen ließen. Boston gewann ein mördermäßiges Spiel 7 zu Hause, Frank Selvy setzte am Ende der regulären Spielzeit einen möglichen Gamewinner für die Lakers daneben. Bill Russell holte 40 (!!) Rebounds in diesem Spiel, bis heute Rekord in einem Spiel 7 in den Finals. Und für West begann ein Jahrzehnt voller Leiden.

NBA-Finale 1966: Lakers gegen Celtics

Endstand Celtics 95, Lakers 93 Austragungsort Boston Garden, Boston, Massachusetts Bester Werfer in Spiel 7 Jerry West (39)

Teil 2 der Leidensgeschichte von West. Die Lakers lagen bereits mit 1:3 in der Serie zurück, gewannen aber Spiel 5 und 6. In Spiel 7 ging dann erstmal gar nichts und L.A. ging mit einem 16-Punkte-Rückstand ins letzte Viertel. Es wurde zwar nochmal eng, aber die Celtics hielten Stand und bauten ihre Dominanz über die Lakers und die Liga weiter aus.

NBA-Finale 1969: Celtics gegen Lakers

Endstand Celtics 108, Lakers 106 Austragungsort The Forum, Inglewood, Kalifornien Bester Scorer in Spiel 7 Jerry West (42) MVP der Finals Jerry West

Die vielleicht herzzerreißendste Geschichte des Finals-Drama um Jerry West. Die Lakers verspielten eine 2:0- und 3:2-Führung in der Serie - na klar! - gegen die Celtics und standen am Ende wieder mit leeren Händen da. Wobei das nicht ganz auf West zutrifft. Als einziger Spieler in der Finals-Geschichte wurde er trotz der Niederlage seiner Mannschaft zum Finals-MVP gewählt. Sowas gab es danach nie wieder. Kostspielige Ballverluste hatten die Lakers am Ende trotz des Heimvorteils den Sieg gekostet.

NBA-Finale 1970: Lakers vs. Knicks

Endstand Knicks 113, Lakers 99 Austragungsort Madison Square Garden, New York, N.Y. Bester Scorer in Spiel 7 Walt Frazier (36) MVP der Finals Willis Reed

Neuer Finals-Gegner, neues Glück? Von wegen, Jerry! Durch eine herausragende Offensivleistung mit 135 Punkten erzwangen die Lakers ein siebtes Spiel, konnten dieses Tempo jedoch im Madison Square Garden nicht halten. Angetrieben von Willis Reed, der trotz Verletzung spielte, fuhren die Knicks einen ungefährdeten Sieg ein und holten sich ihren ersten NBA-Titel.

NBA-Finale 1974: Bucks vs. Celtics

Endstand Celtics 102, Bucks 87 Austragungsort Milwaukee Arena, Milwaukee, Wisconsin Bester Scorer in Spiel 7 Dave Cowens (28) MVP der Finals John Havlicek

Die Bucks verpassten 1974 knapp ihren zweiten Meistertitel mit Kareem Abdul-Jabbar und Oscar Robertson, obwohl Milwaukee auf die ersten drei Siege der Celtics in der Serie jeweils eine Antwort fand. Boston spielte auswärts stark im zweiten Viertel und setzte sich im vierten von den Bucks ab, um den ersten Meistertitel seit 1969 zu holen.

NBA-Finale 1978: Bullets vs. Sonics

Endstand Bullets 105, Sonics 99 Austragungsort Seattle Center Coliseum, Seattle, Washington Bester Werfer in Spiel 7 Marvin Webster (27) MVP der Finals Wes Unseld

Die Sonics führten in den Finals von 1978 dreimal, aber die Bullets glichen immer wieder aus und gewannen in Seattle, als es darauf ankam. Washington baute zu Beginn des vierten Viertels einen zweistelligen Vorsprung auf, ein starker Endspurt der Sonics reichte nicht aus, um den Rückstand aufzuholen und den Bullets ihren ersten Meistertitel zu verwehren. Die Sonics revanchierten sich 1979 mit einem Sieg in fünf Spielen in der Finalserie gegen die Bullets - bis heute ist das der einzige Titel der Franchise, die mittlerweile Oklahoma City Thunder heißt.

NBA-Finale 1984: Lakers gegen Celtics

Endstand Celtics 111, Lakers 102 Austragungsort Boston Garden, Boston, Massachusetts Bester Scorer in Spiel 7 Kareem Abdul-Jabbar (29) MVP der Finals Larry Bird

Die Lakers hatten zu diesem Zeitpunkt mit den Meisterschaften 1972 (Happyend für Jerry West!), 1980 und 1982 bereits ihre Dämonen besiegt, aber ein Sieg über die Celtics in den NBA Finals und der damit einhergehenden Genugtuung für all die dramatischen Niederlagen war der Franchise immer noch nicht vergönnt gewesen. Und auch 1984 sollte es nicht klappen, denn eine neue Generation von Lakers-Stars musste in Boston eine bekannte Niederlage in Spiel 7 hinnehmen. Die Celtics gingen mit einem Vorsprung von 13 Punkten ins vierte Viertel und behielten dank einer grandiosen Leistung von Cedric Maxwell die Oberhand.

NBA-Finale 1988: Lakers vs. Pistons

Endstand Lakers 108, Pistons 105 Austragungsort The Forum, Inglewood, Kalifornien Bester Scorer in Spiel 7 James Worthy (36) MVP der Finals James Worthy

Die Lakers gewinnen ein Spiel 7? In den Finals? Kaum zu glauben, aber 1988 wurde es tatsächlich wahr.

Nachdem die Pistons endlich die Celtics entthront und die Eastern Conference gewonnen hatten, schienen sie mit einer 3:2-Führung in der Serie auf dem besten Weg zu sein, ihren ersten Ring zu holen und L.A. das nächste Finals-Trauma zu bescheren. Isiah Thomas kämpfte sich trotz einer schweren Knöchelverletzung durch Spiel 6 und hätte Detroit beinahe den Sieg in der Serie gesichert, war jedoch in Spiel 7 weit weniger effektiv, sodass die Pistons einen Rückstand im vierten Viertel nicht mehr aufholen konnten. James Worthy führte die Lakers mit einem Triple-Double (36 Punkte) in Spiel 7 an und wurde zum MVP der Serie gekürt.

NBA-Finale 1994: Rockets vs. Knicks

Endstand Rockets 90, Knicks 84 Austragungsort The Summit, Houston, Texas Bester Werfer in Spiel 7 Hakeem Olajuwon (25) MVP der Finals Hakeem Olajuwon

Die O.J.-Finals! Während des zweiten Viertels in Spiel 5 kam es zur berühmten Verfolgungsjagd des ehemaligen NFL-Superstars O.J. Simpson. Die TV-Sender unterbrachen dafür sogar immer wieder die Übertragung der Finals, um live per Hubschrauber von der Flucht zu berichten.

Rockets-Fans hingegen werden sich auch noch aus einem anderen Grund an diese denkwürdigen Finals erinnern - nämlich wegen ihres ersten von zwei Meistertiteln in Folge. Houston hielt sich mit einem knappen Sieg in Spiel 6 im Rennen und verhinderte damit den Titelgewinn der Knicks. Eine starke Leistung von Hakeem Olajuwon sicherte den Rockets in Spiel 7 den Meistertitel in der eigenen Halle. John Starks traf bei der Niederlage der Knicks nur 2 von 18 Würfen, darunter 0 von 11 von Downtown. Ein rabenschwarzer Abend.

NBA-Finale 2005: Pistons vs. Spurs

Endstand Spurs 81, Pistons 74 Austragungsort SBC Center, San Antonio, Texas Bester Werfer in Spiel 7 Tim Duncan (25) MVP der Finals Tim Duncan

In den Finals 2005 trafen die beiden letzten Champions aufeinander, die Spurs hatten 2003 gewonnen, die Pistons ein Jahr zuvor die Lakers in fünf Spielen dominiert. Und die Serie hielt, was sie versprach: Der Titelverteidiger aus Detroit antwortete seinerseits mit zwei Siegen, nachdem die Spurs mit 2:0 in Führung gegangen waren und konnte in Spiel 6 ein siebtes Spiel erzwingen. In einem physisch harten Spiel 7 wurde Detroit jedoch auf gerade einmal 74 Punkte gehalten, während Tim Duncan mit 25 Punkten und einem Double-Double San Antonio zum dritten Meistertitel und zum zweiten in drei Jahren führte.

NBA-Finale 2010: Celtics gegen Lakers

Endstand Lakers 83, Celtics 79 Austragungsort Staples Center, Los Angeles, Kalifornien Bester Werfer in Spiel 7 Kobe Bryant (23) MVP der Finals Kobe Bryant

Die Lakers gewannen die letzten beiden Spiele der Finals 2010 und holten sich damit ihren fünften und letzten Meistertitel in der Bryant-Ära – und das dank ihrer Defense. Die Celtics kamen in Spiel 6 nur auf unfassbare 67 Punkte, die zweitschlechteste Punkteausbeute eines Finals-Teams seit den 1950er Jahren. Schlechter waren nur die Jazz 1998, die gegen die Chicago Bulls in einem Spiel nur auf 54 Zähler kamen. Überschattet wurde das Spiel zudem von der schweren Knieverletzung von Celtics-Starting-Center Kendrick Perkins.

Auch in Spiel 7 übernahm die Lakers-D und hielt Boston bei nur 79 Punkten. Das reichte für L.A., um die miserable Trefferquote von Kobe Bryant (6 von 24) im entscheidenden Spiel zu kompensieren. Die Celtics versuchten in den letzten Minuten noch einmal alles, um zurückzukommen und kamen sogar zweimal bis auf einen Punkt an die Lakers heran, aber L.A. hielt dank der Freiwürfe die Führung. 2011 folgte dann übrigens das krachende Ende der Lakers-Dynastie um Bryant, Pau Gasol und Coach Phil Jackson. Auf dem vielleicht schwersten Championship-Run in der NBA-Geschichte kochten die Dallas Mavericks um Dirk Nowitzki die Lakers gnadenlos mit 4:0 in den Conference Semifinals ab.

NBA-Finale 2013: Spurs vs. Heat

Endstand Heat 95, Spurs 88 Austragungsort American Airlines Arena, Miami, Florida Bester Werfer in Spiel 7 LeBron James (37) MVP der Finals LeBron James

Obwohl auch Spiel 7 ein absoluter Nailbiter war, bleibt diese Finals-Serie jedem NBA-Fan besonders wegen eines Moments und des legendären Kommentars von Mike Breen in Erinnerung - und der fand nun einmal in Spiel 6 statt. "James catches, ... puts up a Three, ... won't go, ... Rebound Bosh, ... back out to Allen, ... his Three-Pointer,... BANG! TIE GAME! WITH 5 SECONDS REMAINING!"

Mit 5,2 Sekunden auf der Uhr stellte Ray Allen auf 95:95 und rettete die Heat in die Verlängerung. Statt den Titel zu feiern und die Serie mit 4:2 in Miami zuzumachen, ging es für die Spurs anschließend in Spiel 7 und auch da entschied die letzte Spielminute.

Die Spurs lagen eine Minute vor dem Ende mit zwei Punkten zurück und hatten die große Chance auszugleichen, aber Tim Duncan verlegte einen Korbleger, den er normalerweise im Schlaf verwandelt. Die Heat entschieden das Spiel für sich. Miami gewann seinen zweiten Meistertitel in Folge, doch die Spurs revanchierten sich im folgenden Jahr und beendeten die kurze, aber eindrucksvolle Ära der "Big Three" um LeBron James, Dwayne Wade und Chris Bosh.

NBA-Finale 2016: Cavaliers vs. Warriors

Endstand Cavaliers 93, Warriors 89 Austragungsort Oracle Arena, Oakland, Kalifornien Bester Scorer in Spiel 7 Draymond Green (32) MVP der Finals LeBron James

Bis heute die vielleicht beste Finals-Serie der Geschichte.

Hier die Rekord-Warriors um Stephen Curry, die mit 73 Siegen und angeführt vom besten Shooter ever durch die Regular Season gepflügt und auf der Jagd nach dem zweiten Titel in Folge waren, dort die chronisch titellosen Cleveland Cavaliers, die endlich auf die Einlösung des Versprechens ihres "Hometown Hero" LeBron James hofften. Dieser hatte die Cavs einst verlassen, ohne ihnen wie beim Draft 2003 angekündigt einen Titel zu schenken. Das wollte er seit seinem Wechsel 2014 nun nachholen und mit Kevin Love und Kyrie Irving wurden ihm dafür auch zwei weitere Superstars an die Seite gestellt.

Doch als die Warriors mit 3:1 in der Serie in Führung gingen, schien das Unterfangen zum Scheitern verurteilt. So einen Rückstand hatte in den Finals noch nie ein Team umgebogen. Doch Game 5 markierte einen Wendepunkt in der Serie. Kyrie und LeBron schwangen sich zu einer legendären Performance auf, legten jeweils 41 Punkte auf und hielten die Serie am Leben. Auch Spiel 6 ging deutlich an Cleveland - und so ging die Serie zu einem alles entscheidenden Spiel 7 zurück nach San Francisco.

Und anders als in der Finals-Serie 2013, wo es ein Moment in Spiel 6 war, der allen in Erinnerung bleiben wird, sparte sich der "King" den größten Augenblick für Bill Russells Lieblingsspiel auf. Als Irving beim Stand von 89:89 mit knapp unter zwei Minuten auf der Uhr einen schwierigen Drive zum Korb verlegte, setzten Andre Iguodala und Curry zum Fast-Break an - und das kommentierte einmal mehr der legendäre Mike Breen so: "Rebound Iguodala, Iguodala to Curry, back to Iguodala, UP FOR THE LAYUP, BLOCKED BY JAMES!"

Kurz nach dem Monsterblock versenkte Irving noch einen Dreier mit 53 Sekunden auf der Uhr und entschied damit die Serie endgültig. Die Cavs vollbrachten das größte Comeback in der Finals-Geschichte und LeBron löste tatsächlich sein Versprechen an die Stadt Cleveland ein.

NBA-Finale 2025: Pacers gegen Thunder

Und nun, neun Jahre nach dem blockenden LeBron, könnte uns wieder einer dieser legendären Game-7-Momente bevorstehen. Schon jetzt ist die Final-Serie zwischen den Pacers und OKC eine der besten seit Jahrzehnten. Sollten die Pacers am Ende tatsächlich triumphieren, wäre sie mindestens auf einer Stufe mit der Serie von 2016. Die Pacers gingen - anders als die Cavs 2016 - als klarer Underdog in die Finals, kaum jemand traute ihnen zu, es tatsächlich überhaupt in ein Endspiel gegen OKC zu schaffen. Die Thunder schienen schlichtweg unschlagbar zu sein mit dem MVP Shai Gilgeous-Alexander und Co-Star Jalen Williams in Top-Form, einer All-Star-Defense und einem dominanten Two-Big-Men-Punch unter den Brettern. Sie bestätigten ihre tolle Regular Season mit 68 Siegen in den Playoffs weitestgehend. Doch die Pacers fanden immer wieder eine Antwort und die Bank von Indiana entpuppte sich mit einem historisch guten T.J. McConnnell und Obi Toppin als absolute Goldgrube, die sogar eine Verletzung von Tyrese Haliburton auffangen konnte.

Die legendärsten Leistungen in Spiel 7 der NBA-Finals

Tom Heinsohn, Celtics (1957)

37 Punkte

23 Rebounds

17-33 FG

Die Celtics brauchten zwei herausragende Einzelleistungen, um Bob Pettit und die Hawks im Spiel 7 der Finals 1957 zu besiegen. Tom Heinsohn legte unfassbare 37 Punkte und 23 Rebounds auf, während Bill Russell seine Rookie-Saison mit 32 Rebounds in einem einzigen Spiel beendete. Zugegeben, es benötigte zwei Verlängerungen, damit solche Zahlen möglich waren (und man nicht Nikola Jokic heißt), aber was Heinsohn damals in Spiel 7 ablieferte, war fraglos eine der besten Game-7-Performances in der Finals-Geschichte.

Jerry West, Lakers (1969)

42 Punkte

13 Rebounds

12 Assists

14-29 FG

Jerry West konnte einem besonders in den Finals 1969 leidtun. Er tat einfach alles Menschenmögliche, um endlich seinen Titel zu holen. Seine Performance in Game 7 war die beste individuelle Leistung in einem am Ende verlorenen Spiel in der Finals-Geschichte. West legte 42 Punkte, 13 Rebounds und 12 Assists auf, doch die Lakers unterlagen erneut knapp gegen die Celtics. Am Ende blieb West nur die große Anerkennung in Form des Finals-MVP, nach ihm wurde diese Ehre nie wieder einem Spieler der Verlierermannschaft zuteil.

Willis Reed, Knicks (1970)

4 Punkte

3 Rebounds

1 Assist

Es sind nicht Willis Reeds Zahlen, die ihn in diese illustre Auswahl katapultieren, sondern die Tatsache, dass er überhaupt spielte.

Reed hatte sich einen Muskelriss zugezogen und bereits Spiel 6 pausiert. Ein Einsatz für Spiel 7 war eigentlich kaum möglich, doch dann wärmte er sich auf und betrat wenig später tatsächlich den Court.

Er erzielte die ersten beiden Punkte der Knicks und brachte damit die Zuschauer im Madison Square Garden zum Toben. Diese Energie trug dazu bei, dass die Knicks einen ungefährdeten Sieg einfuhren. Reed spielte am Ende 27 Minuten, nach dem Sieg wurde er von Howard Cosell mit folgenden Worten bedacht: "Du verkörperst das Beste, was der menschliche Geist zu bieten hat."

James Worthy, Lakers (1988)

36 Punkte

16 Rebounds

10 Assists

15-22 FG

James Worthys Leistung im siebten Spiel gegen die Pistons ist eine der besten Clutch-Finals-Performances aller Zeiten. Worthy traf 15 von 22 Würfen aus dem Feld, legte am Ende ein Triple-Double mit 36 Punkten, 16 Rebounds und 10 Assists auf. Ein legendärer Auftritt.

Hakeem Olajuwon, Rockets (1994)

25 Punkte

11 Rebounds

7 Assists

3 Blocks

Die Rockets und die Knicks definierten sich in den Finals von 1994 über ihre starke Defense, doch die Rockets hatten in Hakeem Olajuwon eben noch einen Unterschiedsspieler in der Offensive, der ihnen in Spiel 7 den entscheidenden Vorteil brachte. Der Big Man legte 25 Punkte, 11 Rebounds und sieben Assists auf, verbuchte dazu noch drei Blocks. Er traf zwar nur 10 von 25 Würfen aus dem Feld, doch er war in jeder Hinsicht ein wichtiger Faktor für Houston, als es um den Titel ging. Olajuwon wurde völlig zu Recht anschließend auch erstmals zum Finals-MVP gewählt.

LeBron James, Heat (2013)

37 Punkte

12 Rebounds

4 Assists

12-23 FG

Kann LeBron James in den wirklich wichtigen Spielen abliefern? Zumindest vor dem ersten Titel mit den Heat wurde diese Diskussionen lebhaft geführt - Stichwort: Dallas Mavericks 2011. Ein Spiel 7 der NBA Finals war 2013 Neuland für ihn, und der King lieferte ab. James führte die Heat mit 37 ihrer 95 Punkte an, holte 12 Rebounds und traf mehr als 50 Prozent seiner Würfe. James traf in der Schlussminute einen Sprungwurf, der das Spiel entschied und Miami den zweiten Titel in Folge sicherte. Der Startschuss der Legacy war endgültig erfolgt.

NBA-Teams mit den meisten Spiel 7

Die meisten Siege in Spiel 7

Die Celtics und Lakers sind die einzigen Teams mit mehr als einem Sieg in einem siebten Finals-Spiel. Boston hält den Rekord mit sieben Siegen, während die Lakers vier Siege vorweisen können.

Team Siege Celtics 7 Lakers 4 76ers 1 Cavaliers 1 Heat 1 Kings 1 Knicks 1 Rockets 1 Spurs 1 Wizards 1

*Die 76ers, Kings und Wizards gewannen alle das siebte Spiel der NBA Finals unter verschiedenen Namen.

Die meisten Teilnahmen an Spiel 7

Die Lakers halten mit neun Teilnahmen den Rekord für die meisten Teilnahmen an Spiel 7 der NBA-Finals gefolgt von den Celtics mit acht Teilnahmen. Die Knicks und Pistons sind die einzigen anderen Teams mit mehr als zwei Teilnahmen.

Team Auftritte Lakers 9 Celtics 8 Knicks 4 Pistons 3 76ers 2 Hawks 2 Thunder 2 Spurs 2 Bucks 1 Cavaliers 1 Heat 1 Kings 1 Pacers 1 Rockets 1 Warriors 1 Wizards 1

Die Thunder stehen zum zweiten Mal in einem NBA-Finale, einschließlich ihrer Zeit als Sonics, während die Pacers zum ersten Mal dabei sind.

NBA: Rekorde in Spiel 7

Die meisten Punkte eines Spielers in einem Spiel

Jerry West hält den Rekord für die meisten Punkte in einem Spiel 7 der NBA Finals mit 42 Punkten für die Lakers im Jahr 1969. Die drei besten Leistungen in einem Spiel 7 endeten alle mit einer Niederlage; LeBron James' 37 Punkte im Jahr 2013 sind die meisten Punkte, die ein Spieler der siegreichen Mannschaft erzielt hat.

Die meisten Rebounds in einem Spiel durch einen Spieler

Bill Russell stellte 1962 mit 40 Rebounds für die Celtics den Rekord für die meisten Rebounds in einem Spiel 7 der NBA Finals auf.

Die meisten Assists in einem Spiel durch einen Spieler

Walt Frazier hält den Rekord für die meisten Assists in einem Spiel 7 der NBA Finals mit 19 für die Knicks im Jahr 1970.

Größter Vorsprung

Der 122:103-Sieg der Celtics gegen die Hawks im siebten Spiel der NBA Finals 1960 ist mit 19 Punkten der deutlichste Vorsprung am Ende eines Spiel 7.

Ältester Spieler, der ein Spiel 7 gewonnen hat

Kareem Abdul-Jabbar wurde 1988 mit 40 Jahren der älteste Spieler in der Geschichte der NBA, der ein Spiel 7 der NBA Finals gewann.

Jüngster Spieler, der ein Spiel 7 gewann

Zwar haben weit über ein Dutzend Spieler in jüngerem Alter eine Meisterschaft gewonnen, doch der ehemalige Guard der Bullets, Phil Walker, ist mit 22 Jahren der jüngste Spieler, der ein Spiel 7 der NBA Finals gewonnen hat. Dies gelang ihm 1978. Die Saison 1977/78 war Walkers einzige NBA-Saison.