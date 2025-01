Die Liste der Ausfälle bei den Orlando Magic wird immer länger. Hartensteins Thunder siegen, während die Mavs eine unnötige Niederlage kassieren.

Außerdem: Die Pacers setzten im Osten ein Ausrufezeichen und schlagen den Spitzenreiter. Die Siegesserie der Kings hält an und die Bucks verlieren deutlich in New York. Das Roundup zur NBA-Nacht.