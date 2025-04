Erst Tränen, dann Gala: Doncic lieferte bei seiner Rückkehr nach Dallas ab - und fragte sich hinterher, wie er das geschafft hat.

Die Tränen liefen bei Luka Doncic schon, bevor das Wiedersehen mit seiner alten Liebe so richtig Fahrt aufnahm: Auf den Rängen trugen Fans T-Shirts, auf denen auf slowenisch "Danke für alles" zu lesen war, in der Halle wurde ein Film über Doncics Zeit in Dallas eingespielt.