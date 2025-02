"Er soll geweint haben": So dramatisch verlief der Trade-Abschied von Luka Doncic bei den Dallas Mavericks

Ein Ex-Spieler der Dallas Mavericks verurteilt den Umgang mit Luka Doncic - und spricht über dessen Gefühle nach dem Trade.

Die Flut an Kritik an der Art und Weise, wie der völlig überraschende Trade-Abschied von Luka Doncic bei den Dallas Mavericks abgelaufen ist, nimmt kein Ende. Nun knöpft sich Chandler Parsons, von 2014 bis 2016 selbst bei den Mavs unter Vertrag, nicht nur General Manager Nico Harrison vor, sondern stellt auch die Rolle von Trainer Jason Kidd infrage. Zudem gibt er Einblicke in das Seelenleben von Doncic nach dem Schock.