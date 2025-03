Die Hornets geben genau ein Jahr später erneut das Saisonende für ihren Superstar bekannt. Der hatte trotz Bestwerten zuletzt wohl nur noch Schmerzen.

Für LaMelo Ball ist im zweiten Jahr in Folge die Saison vorzeitig beendet. Dabei gaben die Charlotte Hornets das Saisonaus ihres Superstars exakt am selben Tag wie in der letzten Spielzeit bekannt. Die Maßnahme soll dem 23-Jährigen ermöglichen, sich zweier kleinerer Eingriffe zu unterziehen, um möglichst fit in die kommende Saisonvorbereitung gehen zu können.