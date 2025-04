Olympia 2024, Zeitplan: Wer zeigt / überträgt alle Wettbewerbe und Entscheidungen von Tag 5 der Olympischen Spiele in Paris heute live im Free-TV und Livestream?

Im Rahmen der Olympischen Spiele in Paris geht es heute mit Tag 5 weiter. SPOX zeigt Euch, welche Wettbewerbe und Medaillenentscheidungen anstehen und wie Ihr sie live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Bei den Olympischen Spielen in Paris ist Tag 5 erreicht. Auch am heutigen Mittwoch, den 31. Juli, stehen wieder zahlreiche Wettkämpfe und Medaillenentscheidungen an. Edelmetall kann in den Sportarten Surfen und Triathlon abgesahnt werden.

Die deutschen Athletinnen und Athleten sind in zahlreichen Wettkämpfen im Einsatz. So sind die Fußballerinnen im letzten Gruppenspiel gegen Sambia gefragt. Die Männer im Hockey müssen gegen die Niederländer ran und die Handballer bestreiten ihr Vorrundenduell gegen Kroatien. Das und vieles mehr steht aus deutscher Sicht an.