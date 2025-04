Olympia 2024 in Paris: Für welche Sportarten und Wettbewerbe ist Deutschland qualifiziert?

Zwischen dem 26. Juli und dem 11. August 2024 finden in der französischen Hauptstadt Paris die Olympischen Spiele statt. Dabei kämpfen auch einige deutsche Athleten um Edelmetall. Wir zeigen Euch, für welchen Sportarten und Disziplinen sich Deutschland qualifiziert hat.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat am 14. Mai die ersten Athleten für die Spiele in Paris nominiert. In den kommenden Wochen sollen dann die weiteren Benennungen folgen.