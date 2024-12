"Wir steigern die Belastung fast täglich": Update zum Debüt von Serhou Guirassy für den BVB

Top-Transfer Serhou Guirassy wird sein Debüt für Borussia Dortmund erst nach der Länderspielpause geben. "Er hat angefangen, Teile des Trainings zu machen, aber er ist noch kein Thema für das Wochenende", sagte Trainer Nuri Sahin am Donnerstag.

Der BVB ist am Samstag (15.30 Uhr) bei Werder Bremen zu Gast, erst am 13. September geht es mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim weiter.

Guirassy, der in der Vorsaison in 28 Spielen 28 Tore für den VfB Stuttgart geschossen hatte, laboriert noch an einer Knieverletzung.

"Wir steigern jetzt die Belastung fast täglich, er hat auch schon einige kleine Zweikämpfe gehabt. Nach der Pause hoffen wir, dass wir ihn in den Spieltagskader integrieren können", sagte Sahin.

In Bremen fehlen wird zudem der Brasilianer Yan Couto. "Er hat eine leichte Verletzung und wird auch in der Länderspielpause bei uns bleiben und dann hoffentlich zum Spiel gegen Heidenheim dabei sein. Es ist nichts Großes", sagte Sahin.