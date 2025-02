Wer überträgt das Bundesliga Spiel zwischen VfL Bochum und Borussia Dortmund am 15.02.2025 um 15:30 Uhr im TV und Livestream?

Am 22. Spieltag der Bundesliga steht das kleine Revierderby an. Dabei geht es für beide Teams um wichtige Punkte, schließlich will der BVB unter dem neuen Trainer Niko Kovac noch die internationalen Ränge erreichen, der VfL hingegen benötigt als Tabellenschlusslicht jeden Punkt gegen den drohenden Abstieg! Während die Westfalen am Dienstag mit einem 3:0 in Lissabon die Weichen auf Achtelfinale in der Champions League stellten, soll nach dem 2:1 in Heidenheim der nächste Auswärtssieg folgen. Allerdings fehlt den Schwarz-Gelben nicht nur Ryerson aufgrund einer Roten Karte, sondern auch Bensebaini und Nmecha mit Verletzungen. Beim VfL fehlt Wittek gesperrt, Ex-Borusse Passlack und Boadu fallen ebenfalls verletzt aus. Die Voraussetzungen könnten also für beide Teams deutlich besser sein, einem spannenden und intensiven Derby steht aber Nichts im Wege! Alle Infos zu Übertragungen, Liveticker und Vorberichten zum Spiel VfL Bochum vs. Borussia Dortmund erhaltet ihr wie immer hier auf SPOX!

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

BVB heute live sehen: Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream?



Die Samstagsspiele der Bundesliga einzeln und in der Konferenz werden weiterhin von Sky übertragen. Neben den Nachmittagsspielen seht ihr bei Sky auch das Topspiel um 18:30 Uhr sowie die gesamte 2. Bundesliga. Das Sky Bundesliga-Paket gibt es bereits ab 30,- € monatlich für das erste Jahr.

Im Livestream könnt Ihr via SkyGo oder WOW live dabei sein, wenn Ihr Kunde des Bezahlsenders seid.

BVB heute live sehen: Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Ihr könnt die Partie auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Bei uns verpasst Ihr keine wichtigen Szenen.

Hier geht’s zum Liveticker!

VfL Bochum vs. Borussia Dortmund heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: VfL Bochum vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 22. Spieltag

Datum: 15.02.2025

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Ort: Vonovia Ruhrstadion (Bochum)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

VfL Bochum vs. Borussia Dortmund heute live: Die Tabelle

Hilfreiche Links: