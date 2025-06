Bei der Klub-WM stehen sich heute RB Salzburg und Al Hilal gegenüber. Doch wo läuft die Partie? SPOX verrät es Euch.

In der Gruppe H der Klub-Weltmeisterschaft geht es am heutigen Sonntag, den 22. Juni, wieder so richtig zur Sache, wenn RB Salzburg und Al-Hilal aufeinandertreffen. Das Spiel geht um Mitternacht los und wird im Audi Field in Washington, D.C. ausgetragen.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RB Salzburg bei der Klub WM heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt RBS vs. Al-Hilal Riad m TV und Livestream?

Wer die Begegnung zwischen Salzburg und Al-Hilal auf keinen Fall verpassen möchte, kommt nicht um DAZN herum. Beim Streamingdienst werden alle Spiele des Turniers live und in voller Länge angeboten - und das völlig gratis. Ihr braucht also kein kostenpflichtiges Abo dafür, lediglich ein gültiges Konto. Wenige Augenblicke vor dem Anpfiff geht DAZN auf Sendung. Kommentator Marcel Seufert und Experte Matthias Strohmaier begleiten Euch durch die Partie.

