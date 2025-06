Im Finale der Champions League kommt es heute zum Duell zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand. Doch wo läuft die Partie? SPOX verrät es Euch.

Am heutigen Samstagabend, dem 31. Mai, steigt das Finale der UEFA Champions League: Paris Saint-Germain aus Frankreich trifft auf Inter Mailand aus Italien. Anstoß ist um 21.00 Uhr deutscher Zeit in der Allianz Arena in München.

PSG setzte sich im Halbfinale gegen den FC Arsenal durch. Die Franzosen gewannen das Hinspiel in London mit 1:0 und entschieden auch das Rückspiel im heimischen Prinzenpark mit 2:1 für sich. Inter Mailand erreichte das Endspiel nach einem dramatischen Duell mit dem FC Barcelona. Nach einem 3:3 im Hinspiel fiel die Entscheidung im Rückspiel erst in der Verlängerung: Davide Frattesi erzielte in der 99. Minute das entscheidende 4:3 und sicherte den Nerazzurri das Finalticket.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

PSG vs. Inter Mailand heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Finale der Champions League im TV und Livestream?

Das Finale der UEFA Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand wird in Deutschland sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV live übertragen.

Im frei empfangbaren Fernsehen berichtet das ZDF ab 19:25 Uhr live aus München. Moderator Jochen Breyer führt gemeinsam mit den Experten Per Mertesacker, Christoph Kramer und Fritzy Kromp durch die Vorberichterstattung. Die Partie kommentiert Oliver Schmidt.

Auch der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN zeigt das Finale live. Die Übertragung beginnt auf DAZN 1 um 19:30 Uhr. Moderatorin Laura Wontorra begrüßt die Zuschauer zusammen mit Michael Ballack, Sami Khedira sowie den Kommentatoren und Reportern Jan Platte, Daniel Herzog und Max Siebald.

Wer das Spiel lieber online verfolgen möchte, hat ebenfalls mehrere Optionen: Das ZDF bietet einen kostenlosen Livestream über die ZDF-Mediathek an. Auch DAZN überträgt die Begegnung per Stream – allerdings ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

PSG vs. Inter Mailand heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Finale der Champions League im TV und Livestream? - Liveticker von SPOX

Auch SPOX begleitet das große Finale der Champions League live – mit einem ausführlichen Liveticker! Wer holt sich den Titel in der Saison 2024/25? In unserem Ticker verpasst Ihr keine entscheidende Szene.

Einfach auf unserer Website vorbeischauen – der Liveticker startet rund eine Stunde vor dem Anpfiff mit den offiziellen Aufstellungen.

