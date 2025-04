Ohrfeige gegen eigenen Spieler! Trainer vom FC Everton sorgt offenbar für Eklat

Zwischen dem Trainer des FC Everton, Sean Dyche, und Verteidiger Nathan Patterson ist es offenbar zu einem heftigen Streit gekommen, in dessen Folge der Toffees-Coach seinen Spieler geohrfeigt haben soll. Das berichtet die Daily Mail.

Demnach geschah der Vorfall am Rande eines Trainingslager in Portugal. Dort kam es wohl zu Streitigkeiten zwischen Dyche und einigen Spielern. Bei einem gemeinsamen Essen soll der Everton-Trainer Patterson schließlich "heftig" geschlagen haben. Eine böse Intention soll jedoch nicht dahinter gesteckt haben.

Der englische Nationalspieler James Tarkowski musste eingreifen, als er Dyche zur Seite nahm, um die Gemüter zu beruhigen, nachdem Patterson wütend geworden war. Dem Bericht zufolge hat sich Dyche inzwischen bei dem Spieler entschuldigt.

Everton verbrachte die Woche in Portugal, weil bis zum 30. März kein Spiel auf dem Plan stand. Das Merseyside-Derby war ursprünglich für Sonntag im Goodison Park angesetzt, wurde aber aufgrund der Teilnahme Liverpools am FA-Cup verschoben.

Nach dem Trainingslager wird Everton nun nach England zurückkehren, um den Kampf um den Klassenerhalt in der Premier League fortzusetzen. Der Klub liegt derzeit auf Platz 16 in der höchsten englischen Spielklasse und hat vier Punkte Vorsprung auf Luton Town auf Platz 18. Die Toffees treffen in ihrem nächsten Spiel auswärts auf Bournemouth.