Nach elf verpassten Pflichtspielen: Comeback-Plan für Lionel Messi bei Inter Miami steht wohl fest

Lionel Messi hat seit dem Endspiel der Copa América Mitte Juli kein Spiel mehr bestritten. Mit dick geschwollenem Knöchel beobachtete der Superstar, wie seine argentinischen Landsleute die Titelverteidigung gegen Kolumbien perfekt machten.

Elf Pflichtspiele für seinen Klub Inter Miami hat der 37-Jährige inzwischen verpasst, doch ein Ende der Zwangspause ist in Sicht.

Inter Miami hat acht Spiele ohne seinen überragenden Spielmacher und Torjäger gewonnen, ist aber auch im Leagues Cup gescheitert. Bis jetzt wurde kein konkretes Datum für Messis Rückkehr genannt, die spanische Zeitung AS jedoch berichtet von individuellen Trainingseinheiten des achtmaligen Ballon-d'Or-Siegers und geht von seiner Rückkehr bereits Ende des Monats aus.

Laut dem Bericht werde Messis Fitness streng überwacht, um jegliches Risiko ausschließen. Der lädierte Knöchel braucht seine Zeit, um wieder voll belastbar zu sein. Inter Miami will jedenfalls nichts überstürzen.

Die Mannschaft von Trainer Tata Martino bestreitet ihr nächstes Spiel gegen den FC Cincinnati am 24. August (Ortszeit). Diese Partie dürfte für Messi noch zu früh kommen, aber laut AS könnte es mit der folgenden Partie klappen. Am 30. September trifft Miami auf Chicago Fire.

Das Team aus Florida führt die Eastern Conference der MLS mit fünf Punkten Vorsprung auf Cincinnati an.