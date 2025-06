Albanien trifft heute am 4. Spieltag der WM-Qualifikation auf Lettland. Doch wo läuft die Partie? SPOX verrät es Euch.

LET

LET

Am heutigen Dienstag, den 10. Juni, begegnen sich am 4. Spieltag der WM-Qualifikation Lettland und Albanien. Das Duell in der Gruppe K startet um 20.45 Uhr im Skonto-Stadion im lettischen Riga.

Albanien steht aktuell mit vier Zählern in der Gruppe K auf dem zweiten Rang. Nach einer 0:2-Pleite zum Auftakt gegen England, gewannen die Albaner mit 3:0 gegen Andorra. Das brisante Duell gegen Serbien endete am vergangenen Samstag 0:0.

Direkt hinter den Albanern in der Gruppe K liegt derzeit nach zwei absolvierten Spielen mit drei Punkten Lettland. Gegen Andorra konnten die Letten am 1. Spieltag einen knappen 1:0-Sieg feiern. Im Anschluss verloren die heutigen Gastgeber mit 0:2 gegen Gruppenprimus England.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Lettland vs. Albanien heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM Qualifikation im TV und Livestream?

DAZN überträgt am heutigen Tag das Spiel zwischen Lettland und Albanien exklusiv im Livestream. Der Pay-TV-Sender startet mit den Vorberichten zum Spiel um 20.45 Uhr.

Den Livestream von DAZN könnt Ihr einerseits mit Eurem Laptop im Browser verfolgen. Alternativ seht Ihr das WM-Qualifikationsspiel live in der DAZN-App.

Lettland vs. Albanien: Anstoßzeit

Lettland vs. Albanien: Aufstellungen

Lettland LET Verletzungen und Sperren Albanien ALB LET LET ALB ALB

Lettland vs. Albanien: Form

Lettland vs. Albanien: Bilanz direkte Duelle

Lettland vs. Albanien: Die Tabellen

WM Qualifikation UEFA Playoff-Spiele Tabelle Pos. Team S S U N F A +/- Pkt. Form 1 England ENG 3 3 0 0 6 0 +6 9 S S S 2 Albanien ALB 4 1 2 1 4 3 +1 5 U U S N 3 Serbien SER 2 1 1 0 3 0 +3 4 S U 4 Lettland LET 3 1 1 1 2 4 -2 4 U N S 5 Andorra AND 4 0 0 4 0 8 -8 0 N N N N World Cup Nächste Runde

Nützliche Links