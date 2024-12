Irre Lieferservice-Story: Mit dem Moped von Tiflis zur EM

4000 Kilometer mit dem Moped: Georgiens Nationalspieler haben vor ihrem EM-Debüt eine besondere Motivation aus der Heimat erhalten.

Der Fahrer eines Lieferservices (Wolt) fuhr am Samstag nach zwölf Tagen in sieben Ländern auf zwei Rädern beim Training in Velbert vor, um ein Paket aus Tiflis abzuliefern.

Darin enthalten war eine riesige Georgien-Fahne mit handgeschriebenen Grüßen von zahlreichen Fans.

Der Fahrer betrat mit einem großen blauen Rucksack den Rasen, wo er von den Spielern mit Applaus empfangen wurde. Dann packte er die rot-weiße Fahne aus und posierte schließlich mit der Mannschaft für ein Foto. Als Erinnerung erhielt er ein von allen Spielern unterschriebenes Trikot.

Georgien hatte sich erstmals für ein großes Turnier qualifiziert. Im ersten Gruppenspiel geht es am Dienstag (18.00 Uhr/RTL und MagentaTV) in Dortmund gegen die Türkei.