"Ich identifiziere mich sehr mit Deutschland": Bakery Jatta vom HSV hofft auf Einbürgerung

Trotz des Wirbels um seine Identität ist der HSV-Fanliebling "jede Sekunde" in Deutschland "sehr glücklich" und hofft auf eine Einbürgerung.

Zehn Jahre nach seiner Flucht aus Gambia hofft Bakery Jatta (27) vom Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV auf seine Einbürgerung. "Ich bin Afrikaner, und ich bin gerne Afrikaner. Ich identifiziere mich mit meiner Kultur und meinen Wurzeln. Aber gleichzeitig identifiziere ich mich auch sehr mit meiner Wahlheimat Deutschland", sagte der Angreifer dem Hamburger Abendblatt: "Ich mag es sehr hier, ich bin gerne in Deutschland, und ich wäre auch gerne Deutscher."

2019 hatte der "Fall Jatta" bundesweit für viel Aufsehen gesorgt. Die Sport Bild hatte mit einem Bericht Zweifel an Jattas Identität aufgeworfen und berichtet, dass der Offensivspieler zweieinhalb Jahre älter sein könne als angenommen.

Bakery Jatta: "Natürlich war die ganze Geschichte um meine Identität hart für mich"

Die darauffolgenden Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und mittelbare Falschbeurkundung führten zu keinem Ergebnis, das Amtsgericht Hamburg-Altona eröffnete kein Verfahren gegen Jatta. Der Fanliebling sprach damals von einer "Hexenjagd" und bedankte sich bei den Verantwortlichen des HSV, die ihn stets stützten.

"Natürlich war die ganze Geschichte um meine Identität hart für mich, aber gleichzeitig passierten mir so viele gute Sachen in Deutschland, ich habe so viele tolle Menschen hier kennengelernt", sagte Jatta nun: "Mein Leben hat sich dank Deutschland geändert - und ich identifiziere mich sehr mit Deutschland. Ich bin jede Sekunde hier sehr glücklich."