Größtes Sorgenkind des FC Bayern vor dem Absprung? Klubs aus Frankreich wohl interessiert

Bouna Sarr, Rechtsverteidiger beim FC Bayern München, scheint das Interesse gleich mehrerer Klubs der französischen Ligue 1 auf sich gezogen zu haben. Das berichtet Foot Mercato.

Demnach könne sich auch der 32-jährige, dessen Vertrag in München am Saisonende ausläuft und der somit ablösefrei wechseln könnte, eine Rückkehr in sein Geburtsland vorstellen. Um welche Klubs es sich genau handelt, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Sarr, der sich im vergangenen Dezember einen Kreuzbandriss zuzog, ist derzeit auf dem Weg der Genesung. Zuletzt konnte der 13-malige Nationalspieler des Senegal das Training mit dem Ball wieder aufnehmen. Seine Rückkehr ins reguläre Mannschaftstraining dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Anfang Oktober 2020 ging Sarr für eine Ablösesumme von acht Millionen Euro von Olympique Marseille zum FC Bayern. Dort konnte sich der Abwehrspieler nie durchsetzen. Bis heute kommt er lediglich auf 33 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister. Dabei gelangen ihm ein Treffer sowie vier Vorlagen.

In der laufenden Saison steht Sarr bei nur fünf Pflichtspielauftritten über eine Gesamtspielzeit von 204 Minuten.