Der FC St. Pauli begegnet heute in der Bundesliga dem VfL Bochum. Wer die Partie live im TV und Livestream überträgt, verrät Euch SPOX.

Am heutigen Samstag, den 17. Mai, treffen am 34. Bundesligaspieltag der FC St. Pauli und der VfL Bochum aufeinander. Das Duell am letzten Spieltag beginnt um 15.30 Uhr. Als Austragungsort der Partie dient das Millerntor-Stadion in Hamburg.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC St. Pauli vs. VfL Bochum heute live sehen: Wer zeigt / überträgt den letzten Spieltag der Bundesliga im TV und Livestream?

Die Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Bochum könnt Ihr heute live und in voller Länge auf Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender zeigt das Bundesligaspiel ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 10 (HD). Für Sky kommentiert die Begegnung Torsten Kunde.

Ihr möchtet das Duell am heutigen Tag lieber in der Konferenz erleben? Dann werdet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und auf Sky Sport Top Event fündig.

Zu guter Letzt bietet Euch der Pay-TV-Sender die Möglichkeit, das Spiel im Livestream zu verfolgen. Den Livestream von Sky seht Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

FC St. Pauli vs. VfL Bochum heute live sehen: Wer zeigt / überträgt den letzten Spieltag der Bundesliga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC St. Pauli vs. VfL Bochum

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 34. Spieltag

Datum: 17. Mai

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Millerntor-Stadion, Hamburg

TV & Livestream: Sky, WOW, Sky-Go-App

FC St. Pauli vs. VfL Bochum heute live sehen: Wer zeigt / überträgt den letzten Spieltag der Bundesliga im TV und Livestream? Die Tabelle