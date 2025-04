In Hamburg werden heute die Gruppen für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland ausgelost. SPOX verrät, wer die Ziehung live im Free-TV und Livestream zeigt / überträgt.

Im Sommer 2024 wird in Deutschland die Europameisterschaft veranstaltet. Die Qualifikation für das Turnier ist größtenteils abgeschlossen, lediglich um drei Tickets wird in den Playoffs noch gekämpft. Die Playoff-Spiele liegen zwar noch etwas in der Ferne (Ende März 2024), trotzdem kommt es am heutigen Samstag, den 2. Dezember, bereits zur Auslosung der sechs Gruppen. Sie findet um 18 Uhr in der Elbphilharmonie in Hamburg statt.

EM 2024 Auslosung der Gruppen heue live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung für die Europameisterschaft in Deutschland im TV und Livestream?

Was die Auslosung betrifft, sind mehrere Anbieter für die Übertragung beauftragt worden. Zwei davon, das ZDF und RTL, übertragen das Event im frei empfangbaren Fernsehen. Das ZDF startet um 17.50 Uhr und schickt Oliver Schmidt als Kommentator ins Rennen. RTL steigt etwas früher ein, beim Privatsender werden um 17.30 Uhr die ersten Bilder gezeigt. Marco Hagemann wurde dafür als Kommentator ausgewählt.

Die beiden Sender bieten zudem jeweils auch einen Livestream an. Der Livestream bei zdf.de ist kostenlos, während RTL+ nur mit einem Abonnement zugänglich ist.

Doch das ist noch nicht alles, auch die UEFA selbst ist auf ihrer Website bei uefa.com mit einem Livestream zur Stelle - kostenlos.

Zu guter Letzt zeichnet auch MagentaSport verantwortlich. Die Auslosung lässt sich dabei auf YouTube und Facebook gratis verfolgen.

EM 2024 Auslosung der Gruppen heue live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung für die Europameisterschaft in Deutschland im TV und Livestream? Liveticker zur Auslosung

Wir bei SPOX sind ebenfalls mit von der Partie, wenn in Hamburg die Gruppengegner des DFB-Teams ermittelt werden. In Form eines Livetickers beschreiben wir die Auslosung live mit.

Hier geht es zum Liveticker der Auslosung der EM-Gruppen.

EM 2024 Auslosung der Gruppen heue live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung für die Europameisterschaft in Deutschland im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Event: Auslosung der Gruppen für die EM 2024

Auslosung der Gruppen für die EM 2024 Datum: 2. Dezember 2023

2. Dezember 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Elbphilharmonie, Hamburg

Elbphilharmonie, Hamburg TV: ZDF, RTL, MagentaTV

Livestream: ZDF-Mediathek, RTL+, MagentaSport, uefa.com

Liveticker: SPOX

EM 2024: Die Lostöpfe im Überblick