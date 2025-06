Die U19-Europameisterschaft startet, im ersten Spiel trifft Deutschland auf die Niederlande. SPOX liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

Klassiker zum Start der U19-EM: Deutschland bekommt es im ersten Duell mit den Niederlanden zu tun. Anpfiff am heutigen Samstag, dem 14. Juni, ist um 19 Uhr, gespielt wird im Stadionul Anghel Iordanescu im rumänischen Voluntari.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Deutschland vs. Niederlande bei der U19 EM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel vom DFB-Team gegen Holland im TV und Livestream?

Gute Nachrichten: Die Spiele mit deutscher Beteiligung bei der U19-EM könnt Ihr bei Sky verfolgen - und zwar gratis. Der Sender zeigt die Partien des DFB-Teams kostenfrei auf Sky Sport News im linearen Programm sowie im Stream über skysport.de, die Sky Sport App und den Sky Sport Youtube-Kanal.

Sämtliche Duelle des Turniers findet Ihr bei Sportdigital, so also auch Deutschland vs. die Niederlande. Dank einer Sublizenz wird die heutige Partie auch mit Eurem DAZN-Abonnement sowie über MagentaSport angeboten.

Europameisterschaft U19 Tabelle Pos. Team S S U N F A +/- Pkt. Form 1 Niederlande U19 NLD 1 1 0 0 3 0 +3 3 S 2 England U19 ENG 1 0 1 0 2 2 0 1 U 3 Norwegen U19 NOR 1 0 1 0 2 2 0 1 U 4 Deutschland U19 D19 1 0 0 1 0 3 -3 0 N Nächste Runde

