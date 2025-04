"Das hatte ich nicht": José Mourinho kritisiert Manchester United für mangelnde Unterstützung und ledert gegen seine Ex-Spieler

José Mourinho, ehemaliger Trainer von Manchester United und zuletzt bei der AS Rom in Italien tätig, hat sich über fehlende Unterstützung während seiner Zeit bei den Red Devils im Vergleich zum derzeitigen Coach Erik ten Hag beklagt. Zudem kritisierte der Portugiese, ohne konkrete Namen zu nennen, die Professionalität mancher Spieler, die bereits unter ihm bei United spielten und heute immer noch bei dem Traditionsklub unter Vertrag stehen.

Gegenüber der englischen Zeitung The Telegraph sagte Mourinho: "Meine Beziehung zu Ed Woodward [ehemaliger Vorstandsvorsitzender, Anm.d.Red.] war gut. Gut, was den persönlichen Aspekt angeht. Wir schicken uns sogar jetzt noch SMS. Aber aus professioneller Sicht war es nicht das Beste. Ich bin, wer ich bin. Ich bin ein Mann des Fußballs. Ed kommt aus einem anderen Umfeld und was ten Hag in seiner Zeit bei Manchester United hatte, hatte ich nicht."

Der 61-Jährige weiter: "Ich hatte nicht dieses Maß an Unterstützung. Ich hatte nicht dieses Maß an Vertrauen. Deshalb bin ich traurig gegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich am Anfang des Prozesses stand. In manchen Momenten hatte ich das Gefühl, dass die Dinge anders laufen könnten, wenn sie mir vertrauen und an meine Erfahrung glauben würden."

Während seinen zwei Spielzeiten, Mourinho arbeitete von 2016 bis 2018 für Manchester, geriet er mit mehreren hochrangigen Spielern aneinander - darunter Anthony Martial, Luke Shaw, Paul Pogba oder Bastian Schweinsteiger. Heute stehen noch Martial und Shaw bei United unter Vertrag.

Obwohl er keine Namen nannte, sagte Mourinho dazu: "Es gibt immer noch ein paar Spieler, die ich vor fünf oder sechs Jahren nicht haben wollte. Ich denke, sie repräsentieren ein wenig das, was ich als nicht das beste professionelle Profil für einen Verein einer bestimmten Größenordnung betrachte. Aber ich habe dort meinen Job gemacht. Die Zeit sagt immer die Wahrheit. Ich würde mir wünschen, dass Manchester United Erfolg hat."

Mourinho, der bei fast jedem Trainerjob einen Titel holen konnte, wartet angeblich darauf, im Sommer einen neuen Verein übernehmen zu können. Angebote für ihn soll es aus der Premier League und der Saudi Pro League geben.

Die Zukunft von ten Hag dagegen ist weiterhin ungewiss und seit Monaten fester Bestandteil von Spekulationen, obwohl sich Manchester im Vergleich zum schwachen Saisonstart stabilisiert hat. In der englischen Zeitung Daily Star hieß es, dass er bei drei Klubs aus der Bundesliga auf dem Zettel stünde. ESPN hatte dagegen berichtet, dass Uniteds neuer Miteigentümer INEOS unter der Führung von Sir Jim Ratcliffe eine neunköpfige Liste mit potenziellen Ersatztrainern für den Niederländer erstellt hat.