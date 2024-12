Zweistellig! Karim Adeyemi gelingt Dreierpack bei Kantersieg von Deutschlands U21

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat nach einem Kantersieg in Estland das EM-Ticket fast in der Tasche. Angeführt vom dreifachen Torschützen Karim Adeyemi gewann das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo in Tallinn locker mit 10:1 (5:0) und festigte seine Tabellenführung in Gruppe D.

Der dreimalige Europameister benötigt somit im Oktober aus den Partien in Bulgarien und Polen noch einen Sieg, um die Teilnahme an der Endrunde 2025 in der Slowakei perfekt zu machen. "Wir müssen jetzt noch den letzten Schritt machen, um das zu finaliseren", sagte Gladbachs Rocco Reitz: "Und das werden wir machen."

BVB-Profi Adeyemi (35./44./61.), der schon beim 5:1 gegen Israel sechs Tage zuvor zwei Tore erzielt hatte, war beim siebten Sieg im achten Qualifikationsspiel erneut der überragende Mann. Am Ende stand der zweithöchste Sieg der deutschen U21-Geschichte, deutlicher war nur das 11:0 gegen San Marino im November 2009 ausgefallen.

Für die weiteren Treffer sorgten der Neu-Stuttgarter Nick Woltemade (23., Foulelfmeter/47.), Nicolo Tresoldi von Hannover 96 (31.), Martel (39.), der Freiburger Max Rosenfelder (59.), der Kölner Tim Lemperle (87.) und der Frankfurter Ansgar Knauff (90.). "Nach dem 1:0 haben sie toll kombiniert, tolle Tore gemacht", sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann schon zur Pause. Aleksandr Sapovalov (69.) markierte den Ehrentreffer der Esten.