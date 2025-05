Weston McKennie, Gehalt: Wie viel verdient der Ex-Schalker bei Juventus Turin?

Der einstige Spieler des FC Schalke 04 kassiert bei Juventus Turin mittlerweile deutlich mehr.

US-Nationalspieler Weston McKennie kam 2020 in die Serie A, als er von Schalke 04 für eine Saison an Juventus Turin ausgeliehen wurde. Nach einer guten Saison verpflichtete ihn die Alte Dame fest. 2023/24 wurde der Mittelfeldspieler an Leeds United verliehen.

Nach seiner Rückkehr nach Turin etablierte sich McKennie erneut als Stammspieler - und hat diesen Status gehalten. 2024 verlängerte er seinen Vertrag bei Juve um zwei Jahre und bleibt damit bis 2026.

Trotz seiner Leistungen verdient McKennie im Vergleich zu den Topverdienern des Vereins ein relativ bescheidenes Gehalt. Capology hat die entsprechenden Zahlen veröffentlicht.