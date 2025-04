"Was der Junge im Moment zeigt …": Experte rät FC Bayern München zu Transfer von BVB-Star

Jamie Gittens befindet sich derzeit in bestechender Form. Führt ihn der Weg über kurz oder lang zum FC Bayern München?

Bei Borussia Dortmund gehört Jamie Gittens in dieser Saison zu den positiven Überraschungen. Dietmar Hamann rät dem FC Bayern München, ein Auge auf den 20-Jährigen zu werfen.

"Wenn du Musiala und Wirtz hast, wie sollen die über die Saison miteinander spielen? Es mag funktionieren, aber eine Garantie gibt es nicht. Wenn ich mir die Außenbahnspieler anschaue: Michael Olise hat gut angefangen, seitdem bemühen sich alle, aber es passiert nicht wirklich etwas. Ich würde mit dem Gedanken spielen, Gittens zu holen", meinte Hamann bei Sky90.

Der 51-Jährige traut dem Offensivspieler dabei auch zu, sich beim deutschen Rekordmeister dauerhaft zu behaupten. Gittens sei der einzige Flügelspieler, "der in Form ist und den Unterschied machen kann. Was der Junge im Moment zeigt ... die Engländer nehmen so einen Spieler mit Kusshand."