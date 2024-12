"Seine Schreie waren hart": Verletzungsschock um Dani Carvajal überschattet Sieg von Real Madrid

Real muss den Sieg gegen Villarreal womöglich mit einer schweren Verletzung von Abwehrspieler Dani Carvajal bezahlen.

Dani Carvajal hat sich beim 2:0-Sieg von Real Madrid in LaLiga gegen den FC Villarreal am Samstagabend womöglich schwer verletzt. Er musste kurz vor Schluss nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Gegenspieler Yeremy Pino ausgewechselt werden.

In der vierten Minute der Nachspielzeit nahm Carvajal an der rechten Außenlinie einen Ball an und wollte ihn nach vorn weiterleiten. Von hinten sprintete Pino dazwischen und versuchte, die Kugel wegzuspitzeln. Carvajal sah seinen Kontrahenten nicht kommen, traf ihn mit rechts am Oberschenkel und verdrehte sich dabei das Knie.

Der Rechtsverteidiger schrie vor Schmerzen. Mehrere umstehende Spieler verlangten sofort nach medizinischer Hilfe. Carvajal wurde zunächst auf dem Rasen behandelt. Nach einer längeren Unterbrechung wurde er weinend auf einer Trage vom Rasen befördert und schlug mehrfach beide Hände vor das Gesicht.

Reals Trainer Carlo Ancelotti schaute ebenso sorgenvoll wie Klubchef Florentino Pérez auf der Tribüne. Von den Fans im Santiago Bernabéu gab es beim Abtransport Carvajals Standing Ovations.

"Es ist ein Jammer und macht uns traurig. Das Ergebnis ist gerade egal, wir sorgen uns um Carva. Mal sehen, was er in der Kabine sagt. Man muss positiv sein und

abwarten. Seine Schreie waren hart, das passiert nicht jeden Tag. Wir werden ihn unterstützen, wo wir können", sagte Federico Valverde.