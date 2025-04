Union Berlin empfängt den SC Freiburg. SPOX verrät, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Der 9. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Freitag, den 8. November, mit dem Duell zwischen Union Berlin und dem SC Freiburg eröffnet. Um 20.30 Uhr geht es los, als Spielstätte dient das Stadion An der Alten Försterei in Berlin.