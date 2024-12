Stade Brest vs. Sturm Graz, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt CL 1. Spieltag in Österreich im TV und Livestream?

Sturm Graz trifft heute am 1. Spieltag der Champions League auf Stade Brest. SPOX verrät Euch, wer die Partie in Österreich live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Donnerstag, den 19. September, treffen am 1. Spieltag der Champions League Stade Brest und Sturm Graz aufeinander. Die Begegnung wird um 21.00 Uhr im Stade de Roudourou in Guingamp angestoßen.