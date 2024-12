SC Freiburg - VfL Bochum 2:1: Dank Junior Adamu! SC dreht auch das nächste Heimspiel

Der VfL Bochum blickt in der Bundesliga ungemütlichen Zeiten entgegen. Auch am dritten Spieltag verpasste es der Ruhrpott-Klub, die ersten Punkte der Saison einzufahren - beim SC Freiburg verlor das Team am Samstagnachmittag trotz Führung mit 1:2 (1:0). Damit bildet Bochum zumindest vorübergehend das alleinige Schlusslicht in der Tabelle.

"Wir freuen uns über das Tor", sagte VfL-Kapitän Maximilian Wittek angesichts des ersten Pflichtspieltreffers der Saison bei Sky. "Aber am Ende fahren wir wieder mit Nichts nach Hause. Das ist sehr enttäuschend." Er könne der Mannschaft aber "nicht viel vorwerfen" und sei "positiv gestimmt, dass es bald was wird mit den Punkten."

Im Freiburger Europa-Park-Stadion hatte Myron Boadu (45.) den VfL vor 34.100 Zuschauern zunächst überraschend in Führung gebracht. In Hälfte zwei aber drehte Junior Adamu (58., 61.) für Freiburg die Partie, nachdem die Breisgauer schon in den ersten 45 Minuten das bessere Team gewesen waren.

Der SCF bewies nach dem dem überzeugenden 3:1-Auftaktsieg gegen Vizemeister Stuttgart und der 0:2-Niederlage bei Bayern München damit erneut Heimstärke. Mit dem Erfolg schieben sich die Breisgauer zunächst wieder in die vorderen Tabellenregionen vor.

"Wir müssen ganz einfach mehr Torchancen kreieren", hatte Bochums Coach Peter Zeidler vor der Partie angemahnt. "Das klingt banal, aber da geht es um Überzeugung und auch die Freude und Lust, nach Freiburg zu fahren und etwas zu holen." Freude am Fußballspielen hatten zunächst aber nur die Freiburger, die im eigenen Stadion früh die Kontrolle übernahmen.

Erstmals gefährlich wurde es in der 13. Minute, der Kopfball von Ritsu Doan ging knapp am linken Pfosten vorbei. Vom VfL Bochum war offensiv zunächst nichts zu sehen. Folgerichtig die Doppelchance für den SCF in Minute 22 und 23: Erst musste Keeper Patrick Drewes gegen Merlin Röhl parieren, kurz darauf wurde er von Doan angeschossen.