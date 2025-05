Stuttgarts Nick Woltemade steht offenbar vor seiner ersten Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft.

Stürmer Nick Woltemade vom VfB Stuttgart soll in den kommenden Länderspielen erstmals für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach wird der 23-Jährige von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Final Four der Nations League erstmals in den Kader berufen.