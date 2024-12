"Seit vier Jahren nehme ich nachts eine Tablette": Isco macht schockierendes Geständnis

Isco, langjähriger Profi bei Real Madrid, hat sich nun mit einem überraschenden Geständnis an die Öffentlichkeit gewandt.

Isco, der neun Jahre beim spanischen Rekordmeister Real Madrid unter Vertrag stand und aktuell für Real Betis in Sevilla aufläuft, hat sich mit einem Geständnis an die Öffentlichkeit gewandt.

Der 32-Jährige war zu Gast in der Sendung "Salud y Betis". Dort bereitete er an der Seite von Betis-Ernährungsberater Antonio Ballesteros eine Pizza zu und sprach über einen Epilepsieanfall, vom dem man bislang nichts wusste.

"Es geschah, als ich schlief. Ich hatte nie Anfälle, als ich klein oder als ich etwas älter war, aber ich hatte einen ziemlich starken Anfall", sagte Isco und erklärte, dass er durch die Situation ziemlich verängstigt war. "Ich war etwa vier Tage lang im Krankenhaus, während man Tests durchführte. Ich hatte Schwierigkeiten, mich an einige Dinge zu erinnern, die mir an diesem Tag widerfahren sind, und auch im Krankenhaus gab es Momente, an die ich mich nicht erinnern kann."