Manuel Neuer verlängerte seinen Vertrag bis 2026. Was danach folgt, hat der Keeper am Freitag zwischen den Zeilen angedeutet.

Manuel Neuer hat am Freitagabend nach dem 3:0-Sieg in der Bundesliga gegen Werder Bremen durchblicken lassen, wie er sich seine sportliche Zukunft beim FC Bayern München vorstellt. Er deutete an, dass aus seiner Sicht nicht unbedingt Schluss sein muss, wenn sein kürzlich verlängerter Vertrag im Sommer 2026 ausläuft.