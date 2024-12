RTL, Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Fußball Europa und Conference League 3. Spieltag heute live im Free-TV und Livestream?

Heute steigt in der Europa League und der Conference League der 3. Spieltag. Wir zeigen Euch, wer welche Partien live im TV und im Livestream zeigt.

Am heutigen Donnerstag, 24. Oktober, finden in der Europa League und der Conference League zahlreiche Gruppenspiele statt. In der Europa League sind es Partien des 3. Spieltags, in der Conference League Partien des 2. Spieltags.

Mit Eintracht Frankfurt, der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Heidenheim sind auch drei Bundesligisten im Einsatz.