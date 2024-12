Der 1. Spieltag der Europa League steht an. Ob Sky, RTL oder DAZN die Spiele heute live im Free-TV und Livestream übertragen, erfahrt Ihr hier.

In der Europa League wird der 1. Spieltag der neuen Ligaphase bestritten. Am heutigen Mittwoch, den 25. September, stehen neun Spiele an. Zwei davon werden um 18.45 Uhr angepfiffen, der Rest um 21 Uhr.