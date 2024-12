RTL, Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Fußball Europa League und Conference League 2. Spieltag heute live im Free-TV und Livestream?

Heute steht in der Europa League und der Conference League ein ganzer Haufen an Partien an. Aber wo könnt Ihr im TV und Livestream einschalten? RTL, DAZN oder Sky? SPOX klärt auf.

Am heutigen Donnerstag (3. Oktober) geht es in gleich zwei internationalen Turnieren zur Sache: In der Europa League steigt bereits der 2. Spieltag, in der Conference League hingegen geht es erst in dieser Woche los.