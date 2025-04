Real Madrid vs FC Barcelona heute live: Wer zeigt / überträgt den Clásico in der Supercopa im TV und Livestream?

Real Madrid und der FC Barcelona stehen sich heute im Finale der spanischen Supercopa gegenüber. SPOX verrät, wie Ihr den Clásico live im TV und Livestream sehen könnt.

Früh im neuen Kalenderjahr steht in Spanien bereits die erste Trophäe auf dem Spiel. Es geht um die Supercopa de Espana, in der am heutigen Sonntag, den 14. Januar, Real Madrid und der FC Barcelona im Al Awal Park in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad aufeinandertreffen. Der Anstoß ist für 20 Uhr angesetzt.

Real bezwang am Mittwoch Atlético Madrid mit 5:3, brauchte dafür jedoch eine Verlängerung. Barca dagegen schaffte den Finaleinzug am Donnerstag in der regulären Spielzeit und setzte sich mit 2:0 gegen Osasuna durch.