Polizei muss Pferde bei Platzsturm einsetzen! Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld zurück in der 2. Bundesliga

Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld kehren dank Schützenhilfe vorzeitig in die 2. Bundesliga zurück.

Die Spieler von Dynamo Dresden streiften sich ihre schwarz-gelben Aufstiegs-Shirts über und starteten in der Kabine ihre große Party, Arminia Bielefeld feierte hoch über den Wolken: Die beiden Traditionsvereine haben auf höchst unterschiedliche Art und Weise ihre Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga erlebt. Doch dank Schützenhilfe waren der achtmalige DDR-Meister und der Pokalfinalist um 16.02 Uhr am Ziel ihrer Träume.