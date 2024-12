Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball Länderspiele am Samstag im TV und Livestream?

Neun Partien der UEFA Nations League stehen heute auf dem Plan. Wir verraten Euch, welche Duelle im Free-TV und Livestream übertragen werden und wo du die Spiele live sehen kannst.

Die vierte Saison der UEFA Nations League ist bereits voll in Gange. Der 2018 eingeführte Wettbewerb unterscheidet vier Ligen, wobei die stärksten Teams in Liga A antreten. Auch Deutschland befindet sich in Liga A und zwar in Gruppe 3 und kann sich daher für das Final-Four-Turnier qualifizieren. In der Endrunde geht es dann um den Titel, den bisher Portugal (2019), Frankreich (2021) und zuletzt Spanien (2023) für sich beanspruchen konnten.

Die Spanier gewannen die UEFA Nations League 2023, nachdem sie im Finale in Rotterdam Kroatien nach Verlängerung mit 5:4 im Elfmeterschießen besiegtn.