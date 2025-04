Marco Reus will nach Aus beim BVB Karriere fortsetzen: "Ich liebe es, auf dem Platz zu stehen"

Marco Reus hat nach dem 5:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg betont, seine Karriere trotz der Trennung vom BVB am Saisonende fortsetzen zu wollen.

"Ich liebe es, auf dem Platz zu stehen und dementsprechend will ich natürlich meine Karriere auch nicht beenden, sondern ich will weiterspielen", sagte der 34-Jährige nach der Partie am Sky-Mikrofon.

Auf das Ziel der Reise wollte sich Reus jedoch noch nicht festlegen. "Das ist wirklich ein Thema, das ich in den nächsten Wochen entscheiden werde." Stattdessen wolle er sich auf die restliche Saison beim BVB konzentrieren.

Nächstes Highlight ist das Rückspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain. Der BVB reist mit einem 1:0-Vorsprung in die französische Hauptstadt und will den Einzug ins Finale im Londoner Wembley-Stadion schaffen."Wir haben am Dienstag eine Riesenchance, einen großen Erfolg zu schaffen und dem Ziel müssen wir uns alle unterordnen und ich auch."