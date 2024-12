Auch die fünf Torbeteiligungen von Harry Kane beim 8:0 des FC Bayern München gegen Darmstadt 98 am 9. Spieltag der Bundesliga konnten nichts daran ...

Auch die fünf Torbeteiligungen von Harry Kane beim 8:0 des FC Bayern München gegen Darmstadt 98 am 9. Spieltag der Bundesliga konnten nichts daran hindern, dass es in erster Linie das Spiel von Manuel Neuer war. Und das lag bei Weitem nicht nur an seiner Rückkehr und seiner guten Leistung.