Legende von Manchester United spottet über Arsenal-Trainer Mikel Arteta: "Deine Haare können in dem Alter nicht so schwarz sein"

Dwight Yorke, von 1998 bis 2002 Stürmer bei Manchester United, hat sich spöttisch über Mikel Arteta vom FC Arsenal geäußert. Der 52-Jährige verhöhnte den Trainer der Gunners aufgrund dessen tiefschwarzer Haarpracht, sprach aber auch noch über aktuelle sportliche Belange beim Klub aus Nord-London.

Gegenüber TVSportGuide sagte Yorke: "Wird Arteta graue Haare bekommen? Man kann keine grauen Haare sehen, wenn man sich jeden Tag die Haare färbt. Arteta wird es nicht erlaubten, dass man sie sieht. In diesem Alter können die Haare nicht mehr so schwarz sein."

Nach diesem Seitenhieb gab der einstige Angreifer auch noch seine Einschätzung zum Saisonendspurt von Arsenal preis. "Arsenals jährlicher Zusammenbruch im April ist besorgniserregend für den Verein", sagte Yorke. "Jedes Mal, wenn sie zum Saisonende kommen, haben sie wichtige Spiele verloren. Das hat psychologische Gründe, denn noch vor wenigen Wochen spielten sie mit den besten Fußball in der Liga und erzielten mindestens vier Tore pro Spiel - eine unglaubliche Veränderung. Der Druck lastet auf den Spielern und Mikel Arteta."

Yorke weiter: "Normalerweise sieht man den Trainer an der Seitenlinie auf und ab rennen, aber jetzt sieht es so aus, als ob ihm die Energie ausgeht. Arteta muss vorsichtig sein, er scheint vorsichtig und defensiv geworden zu sein und seine Körpersprache ist nicht mehr die von vor einem Monat. Vergleichen Sie seine Körpersprache in Interviews und am Spielfeldrand und sagen Sie mir, dass Sie keinen Unterschied feststellen können. Der Druck wird ihm wahrscheinlich wieder um die Ohren fliegen und das wäre eine Katastrophe für Arsenal. Die Intensität in seinen Interviews ist nicht mehr die, die sie einmal war."