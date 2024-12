Ilkay Gündogan angeblich von zwei Barcelona-Superstars enttäuscht

Ilkay Gündogan ist während seines Jahres beim FC Barcelona von zwei Mitspielern angeblich enttäuscht gewesen: So habe der ehemalige Kapitän des DFB-Teams Schwierigkeiten mit dem Verhalten von sowohl Torhüter Marc-André ter Stegen als auch Star-Stürmer Robert Lewandowski gehabt.

Das berichtete der spanische Journalist Joan Fontes in der Radiosendung Bar Canaletes.

Gündogan habe die zurückhaltende Art ter Stegens, seinem Ex-Kollegen im Nationalteam, nicht gefallen. Der Mittelfeldspieler habe die Meinung vertreten, dass der Keeper zu still sei und in der Kabine zu selten seine Meinung äußere. In der aktuellen Saison haben die Katalanen ter Stegen sogar zu ihrem Kapitän gemacht.

Bei Lewandowski, seinem ehemaligen Mitspielern aus der Zeit bei Borussia Dortmund, sei Gündogan vom Verhalten des Polen gegenüber den jungen Spielern wenig angetan gewesen. Er habe den Eindruck gehabt, dass der Angreifer viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen sei und die Talente weder gefördert noch ihnen geholfen habe.