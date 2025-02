"Ich habe ehrlicherweise geschmunzelt": Max Eberl vom FC Bayern reagiert auf pikanten Medienbericht

Bayerns Sportchef soll intern unter beobachtung stehen. Er geht mit dem Medienbericht dazu entspannt um.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat auf angebliche Kritik an seiner Arbeit gelassen reagiert. "Ich habe ehrlicherweise geschmunzelt. Aber fehlende Kommunikation? Sorry. Ob sie immer richtig ist, darüber können wir reden, aber fehlende Kommunikation definitiv nicht", sagte Eberl am Freitag. Er versuche sich von den Dingen, "die spekuliert und geschrieben werden, relativ frei zu machen".